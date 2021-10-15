Минюст России расширил реестр СМИ-иноагентов
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.
«15 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт», — отмечается в заявлении.
Соответствующие организации заняли 87-е и 88-е места в списке.
Ранее «Яндекс.Новости» начали маркировать материалы СМИ, признанных иностранными агентами.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.10.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.10.2021.