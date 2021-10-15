Минюст России расширил реестр СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Москоу Диджитал Медиа»* и АО «РС-Балт»**.
Минюст России расширил реестр СМИ-иноагентов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.

«15 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт», — отмечается в заявлении.

Соответствующие организации заняли 87-е и 88-е места в списке.

Ранее «Яндекс.Новости» начали маркировать материалы СМИ, признанных иностранными агентами. 

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.10.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.10.2021.

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