Путин напомнил, что закон об иноагентах не должен нарушать прав граждан

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой подчеркнул важность того, чтобы закон об иноагентах «отвечал тем целям, ради которых он принят» и не нарушал права граждан.

«Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определённые коррективы», — сказал Путин, обращаясь к Памфиловой.

Глава ЦИК отметила, что закон нужно упорядочить, чтобы «он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный».

«Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят», — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее президент России в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом.

Он подчеркнул, что закон «не запрещает иметь своё собственное мнение», а подсвечивает тот факт, что человек получает деньги из-за границы.