Нутрициолог Ефимова назвала продукты для идеального завтрака

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Нутрициолог Алёна Ефимова рассказала, что полезным и питательным завтраком считается тот, в котором содержатся белки и жиры.
Нутрициолог Ефимова назвала продукты для идеального завтрака
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«Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топлёное масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — идеально», — объяснила Ефимова в беседе с URA.RU.

По её словам, также в завтрак можно добавить запечённый батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку.

Богатые белком завтраки могут повысить чувство насыщения и снизить число вечерних перекусов, заключила эксперт.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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