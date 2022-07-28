Диетолог Филиппова назвала противопоказания к употреблению зелени
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В зелени содержатся эфирные масла, флавоноиды, другие активные вещества, которые могут оказывать раздражающее действие, сообщила специалист в разговоре с Пятым каналом.
Употребление зелени полностью противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения.
«Если имеются какие-то патологии печени, желчи, желчнокаменная болезнь, некоторые виды зелени также могут быть исключены», — добавила эксперт.
Кроме того, употреблять зелень не рекомендуют людям с повышенной свёртываемостью крови, повышенным тромбообразованием, при аллергии и индивидуальной непереносимости.
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