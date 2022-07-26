Терапевт Исаева рассказала об особенностях рациона в жаркую погоду

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Терапевт Ольга Исаева рассказала, что в жару стоит избегать жирной, острой и жареной пищи, лучше выбирать рыбу и тушёные овощи.
Терапевт Исаева рассказала об особенностях рациона в жаркую погоду
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В жаркую погоду стоит исключить употребление алкоголя. Пища, в свою очередь, должна быть лёгкой, растительной, сообщила она в разговоре с РИАМО.

«Конечно, исключается жирная, острая, жареная (пища. — RT). В большом количестве её употреблять не нужно, лучше заменить рыбой», — отметила специалист.

По словам Исаевой, также в рацион стоит включить тушёные овощи: кабачок, баклажаны, а также продукты, богатые жидкостью, например арбузы.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU рассказал о пользе тофу.

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