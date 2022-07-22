Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей от нападения обезьяны в Подмосковье девочки

Короткая ссылка
Уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии девочки, пострадавшей от нападения обезьяны в подмосковных Мытищах.
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей от нападения обезьяны в Подмосковье девочки
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Вместе с послом ЛНР в России Родионом Мирошником навестили в больнице нашу малышку Паулину. Девчушка идёт на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату», — заявила Мишонова в своём Telegram.

Она уточнила, что на руках и ногах ребёнка травмированы пальцы, а также были порваны сухожилия.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в Мытищах обезьяна напала на девочку на улице, проводится проверка.

По данным регионального Минздрава, пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка находилась в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Также следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить