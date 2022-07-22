Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей от нападения обезьяны в Подмосковье девочки

Уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии девочки, пострадавшей от нападения обезьяны в подмосковных Мытищах.

«Вместе с послом ЛНР в России Родионом Мирошником навестили в больнице нашу малышку Паулину. Девчушка идёт на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату», — заявила Мишонова в своём Telegram.

Она уточнила, что на руках и ногах ребёнка травмированы пальцы, а также были порваны сухожилия.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в Мытищах обезьяна напала на девочку на улице, проводится проверка.

По данным регионального Минздрава, пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка находилась в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Также следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц.