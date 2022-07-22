Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей от нападения обезьяны в Подмосковье девочки
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
«Вместе с послом ЛНР в России Родионом Мирошником навестили в больнице нашу малышку Паулину. Девчушка идёт на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату», — заявила Мишонова в своём Telegram.
Она уточнила, что на руках и ногах ребёнка травмированы пальцы, а также были порваны сухожилия.
Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в Мытищах обезьяна напала на девочку на улице, проводится проверка.
По данным регионального Минздрава, пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка находилась в тяжёлом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
Также следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц.