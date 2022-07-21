В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения обезьяны на ребёнка

В Московской области возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью после нападения обезьяны на маленькую девочку.

Об этом информирует прокуратура Московской области.

«Отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — заявили в надзорном ведомстве.

Как рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, семья девочки приехала из Харькова. Также она сообщила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке, передаёт РИА Новости.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в Мытищах обезьяна напала на девочку на улице, проводится проверка.

По данным регионального Минздрава, пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка находится в тяжёлом состоянии.