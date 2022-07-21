В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения обезьяны на ребёнка

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В Московской области возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью после нападения обезьяны на маленькую девочку.
В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения обезьяны на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом информирует прокуратура Московской области.

«Отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — заявили в надзорном ведомстве. 

Как рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, семья девочки приехала из Харькова. Также она сообщила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке, передаёт РИА Новости.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в Мытищах обезьяна напала на девочку на улице, проводится проверка.

По данным регионального Минздрава, пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка находится в тяжёлом состоянии.

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