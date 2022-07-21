Пострадавшая при нападении обезьяны в Подмосковье девочка находится в тяжёлом состоянии

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Пострадавшая в результате нападения обезьяны в Московской области девочка находится в тяжёлом состоянии.
Пострадавшая при нападении обезьяны в Подмосковье девочка находится в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Ребёнка госпитализировали в медицинское учреждение, подведомственное Минздраву Подмосковья.

«Его (ребёнка. — RT) состояние специалисты оценивают как тяжёлое», — заявили в министерстве.

Пациентке провели диагностику и оказывают всю необходимую медпомощь.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в Мытищах обезьяна напала на девочку на улице, проводится проверка.

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