Пострадавшая при нападении обезьяны в Подмосковье девочка находится в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Ребёнка госпитализировали в медицинское учреждение, подведомственное Минздраву Подмосковья.
«Его (ребёнка. — RT) состояние специалисты оценивают как тяжёлое», — заявили в министерстве.
Пациентке провели диагностику и оказывают всю необходимую медпомощь.
Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в Мытищах обезьяна напала на девочку на улице, проводится проверка.