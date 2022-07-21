Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах

Короткая ссылка
Прокуратура Московской области заявила, что в Мытищах обезьяна напала на ребёнка на улице.
Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах
  • РИА Новости
  • © Руслан Кривобок

«Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением обезьяны на малолетнего ребёнка. По предварительной информации, в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи на малолетнего ребёнка напала обезьяна», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что девочка была госпитализирована.

При проверке будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

В мае «Крыминформ» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как ротвейлеры напали на десятилетнюю девочку во дворе частного дома в посёлке Советское. Ребёнок скончался в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить