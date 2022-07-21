Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах
- РИА Новости
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«Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением обезьяны на малолетнего ребёнка. По предварительной информации, в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи на малолетнего ребёнка напала обезьяна», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что девочка была госпитализирована.
При проверке будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
В мае «Крыминформ» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как ротвейлеры напали на десятилетнюю девочку во дворе частного дома в посёлке Советское. Ребёнок скончался в больнице.