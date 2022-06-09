Бастрыкин взял на контроль ход дела о смерти ребёнка из-за нападения собаки в Чукотском округе
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошёл 8 июня. Ездовая собака, принадлежащая 53-летнему охотнику, напала на ребёнка и загрызла его насмерть.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В мае «Крыминформ» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как ротвейлеры напали на десятилетнюю девочку во дворе частного дома в посёлке Советское. Ребёнок скончался в больнице.