Бастрыкин взял на контроль ход дела о смерти ребёнка из-за нападения собаки в Чукотском округе

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту смертельного нападения ездовой собаки на четырёхлетнюю девочку в Чукотском автономном округе.
Бастрыкин взял на контроль ход дела о смерти ребёнка из-за нападения собаки в Чукотском округе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл 8 июня. Ездовая собака, принадлежащая 53-летнему охотнику, напала на ребёнка и загрызла его насмерть.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В мае «Крыминформ» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как ротвейлеры напали на десятилетнюю девочку во дворе частного дома в посёлке Советское. Ребёнок скончался в больнице.

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