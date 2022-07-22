После нападения обезьяны на ребёнка в Мытищах возбудили дело о халатности должностных лиц

Следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц после нападения обезьяны на маленькую девочку в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в СК России.

«СК России в городском округе Мытищи возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля на территории Московской области, приведшей к травмированию двухлетней девочки в результате нападения обезьяны», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что должностные лица не проверяли условия содержания животных в частном зоопарке в деревне Терпигорьево, в результате чего обезьяна убежала на соседний участок и напала на ребенка.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в Мытищах обезьяна напала на девочку на улице, проводится проверка.

По данным регионального Минздрава, пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка находится в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.