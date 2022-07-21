Терапевт Ледовский рассказал, при каких диагнозах не стоит злоупотреблять томатами
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«Не рекомендуется злоупотреблять помидорами при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, главный симптом которой — это изжога. Дело в том, что помидоры повышают кислотность в желудке и могут провоцировать учащение приступов изжоги. Есть помидоры при наличии почечных камней тоже не стоит: большое их количество может привести к увеличению количества этих камней», — рассказал врач в беседе с «Газетой.Ru».
Также он предупредил, что есть риск возникновения аллергических реакций на томаты.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.