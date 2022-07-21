Терапевт Ледовский рассказал, при каких диагнозах не стоит злоупотреблять томатами

Терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский рассказал, что, несмотря на пользу томатов, частое употребление этих овощей может навредить при некоторых диагнозах.

«Не рекомендуется злоупотреблять помидорами при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, главный симптом которой — это изжога. Дело в том, что помидоры повышают кислотность в желудке и могут провоцировать учащение приступов изжоги. Есть помидоры при наличии почечных камней тоже не стоит: большое их количество может привести к увеличению количества этих камней», — рассказал врач в беседе с «Газетой.Ru».

Также он предупредил, что есть риск возникновения аллергических реакций на томаты.

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