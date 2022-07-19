Терапевт Ярцева развенчала миф о влиянии мяса на уровень холестерина

Питаться полусырыми мясными стейками не вредно, а даже полезно с точки зрения регуляции уровня холестерина и сохранения питательных веществ, заявила врач-терапевт Ирина Ярцева.

«Необходимо употреблять красное мясо не более трёх раз в неделю. Этого количества человеку достаточно, чтобы закрыть потребность организма в железе, белках», — сказала она в интервью «Вечерней Москве».

При этом, по словам терапевта, при употреблении мяса с растительными продуктами оно не будет провоцировать повышение уровня холестерина.

Вирусолог кандидат медицинских наук Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, рассказал, что люди с лишним весом и избыточным уровнем холестерина спустя некоторое время после перенесённой коронавирусной инфекции могут столкнуться с инфарктом или инсультом.