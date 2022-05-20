Вирусолог Волчков рассказал о риске отложенных инфарктов и инсультов после COVID-19
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Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.
«Если говорить про сердечно-сосудистые повреждения после ковида, там идёт регенерация. Но как побочный эффект регенерации, когда у человека есть избыточный вес, высокий уровень холестерина, могут образовываться холестериновые бляшки. Следствие оторванной холестериновой бляшки — это ишемия. В случае сердца это инфаркт, в случае головного мозга это инсульт и так вплоть до летального исхода. Это один из значимых побочных эффектов такого рода вирусных инфекций — отложенный инсульт и инфаркт», — сказал Павел Волчков.
Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.