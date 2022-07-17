Эксперт Тимаков высказался о новом подвиде штамма «омикрон»

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью ТАСС высказался о новом варианте омикрон-штамма ВА.2.75.

По словам врача, новый подвид представляет собой следующее поколение «стелс-омикрона».

«Опасности ни один из них серьёзной не представляет, но передаются все легче», — предупредил Тимков.

Он добавил, что новый штамм является более заразным примерно на 16%.

Эксперт подчеркнул, что этот вариант вируса не вызовет тяжёлого течения заболевания.

Врач также посоветовал носить маски в общественных местах с целью профилактики распространения нового штамма.

Ранее Минздрав России информировал, что в стране наблюдается стабилизация эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре отметили, что необходимость в возобновлении в России коронавирусных ограничений на федеральном уровне отсутствует.