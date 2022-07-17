Эксперт Тимаков высказался о новом подвиде штамма «омикрон»
По словам врача, новый подвид представляет собой следующее поколение «стелс-омикрона».
«Опасности ни один из них серьёзной не представляет, но передаются все легче», — предупредил Тимков.
Он добавил, что новый штамм является более заразным примерно на 16%.
Эксперт подчеркнул, что этот вариант вируса не вызовет тяжёлого течения заболевания.
Врач также посоветовал носить маски в общественных местах с целью профилактики распространения нового штамма.
Ранее Минздрав России информировал, что в стране наблюдается стабилизация эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции.
В Роспотребнадзоре отметили, что необходимость в возобновлении в России коронавирусных ограничений на федеральном уровне отсутствует.