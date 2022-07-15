В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии необходимости возобновлять ковидные ограничения

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Необходимость в возобновлении в России коронавирусных ограничений на федеральном уровне отсутствует, сообщает Роспотребнадзор.
В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии необходимости возобновлять ковидные ограничения
  • РИА Новости

В случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Роспотребнадзоре добавили, что в стране наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма «омикрон», однако заболевание приводит к меньшему числу тяжёлых случаев и протекает мягче.

«В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минздрав России информировал, что в стране наблюдается стабилизация эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции.

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