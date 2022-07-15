Минздрав: в России наблюдается стабилизация эпидситуации с коронавирусом

В России наблюдается стабилизация эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе российского Минздрава.

В ведомстве отметили, что число активных случаев заболевания снижается, что привело к восстановлению оказания плановой медицинской помощи гражданам.

В Минздраве добавили, что на фоне стабилизации ситуации в большинстве регионов медучреждения, которые ранее были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, вернулись к работе по основному профилю.

«При этом оказание помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в стационарном лечении, возлагается на специализированные инфекционные больницы и отделения», — подчеркнули в ведомстве, которое цитирует РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением новых вариантов штамма «омикрон» в России произойдёт рост числа заболеваний COVID-19, но такие подварианты не приводят к более тяжёлому течению болезни.