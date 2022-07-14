Глава Роспотребнадзора Попова допустила рост числа новых случаев COVID-19 в России
- РИА Новости
«С появлением новых подвариантов штамма «омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжёлому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек», — рассказала Попова в ходе встречи с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. Её слова приводит РИА Новости.
Тем не менее Попова отметила важность высокого уровня готовности к новым вызовам.
Ранее в Роспотребнадзоре информировали, что в России возрастает доля более заразных вариантов «омикрона».
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.