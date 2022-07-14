Глава Роспотребнадзора Попова допустила рост числа новых случаев COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением новых вариантов штамма «омикрон» в России произойдёт рост числа заболеваний COVID-19, но такие подварианты не приводят к более тяжёлому течению болезни.

«С появлением новых подвариантов штамма «омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжёлому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек», — рассказала Попова в ходе встречи с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. Её слова приводит РИА Новости.

Тем не менее Попова отметила важность высокого уровня готовности к новым вызовам.

Ранее в Роспотребнадзоре информировали, что в России возрастает доля более заразных вариантов «омикрона».

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