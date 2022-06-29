Представитель ВОЗ Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

«Учёные и эпидемиологи со всего мира дали как международные, так и национальные рекомендации о необходимости вакцинации. Вакцинация против COVID-19 направлена на снижение тяжёлых случаев заболевания и смертности, сокращение госпитализаций от ковида, что позволит сохранить оказание основных медицинских услуг», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, параллельно с коронавирусом нуждаются в лечении и другие заболевания.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.