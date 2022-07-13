В России возрастает доля более заразных вариантов «омикрона»
«В связи с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов «омикрона», которым характерна большая трансмиссивность, гражданам не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что существенное изменение числа госпитализаций из-за новых видов «омикрона» маловероятно.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.