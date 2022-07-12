В оперштабе рассказали о распространении неопасного подштамма «омикрона» в Москве

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Рост случаев заболеваемости коронавирусом в Москве обусловлен распространением неопасного подштамма «омикрона». Об этом сообщили в оперштабе.
В оперштабе рассказали о распространении неопасного подштамма «омикрона» в Москве
  • РИА Новости

«Оперштаб: рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением неопасного подштамма омикрона», — приводит сообщение ТАСС.

По данным оперштаба, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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