В оперштабе рассказали о распространении неопасного подштамма «омикрона» в Москве

Рост случаев заболеваемости коронавирусом в Москве обусловлен распространением неопасного подштамма «омикрона». Об этом сообщили в оперштабе.

«Оперштаб: рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением неопасного подштамма омикрона», — приводит сообщение ТАСС.

По данным оперштаба, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.