Диетолог Соломатина рассказала о составляющих полезного завтрака

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, из чего должен состоять полезный завтрак.
Диетолог Соломатина рассказала о составляющих полезного завтрака
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Для хорошего самочувствия в течение дня необходимо правильно выбирать завтрак, уточнила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, хорошим вариантом завтрака будут различные цельнозерновые крупы и каши: овсянка, гречка, полба, пшёнка. В каши можно добавлять йогурты или ягоды, отметила врач.

Завтрак может быть и только белковым, это продлит чувство сытости на долгое время. В этом отношении диетолог предложила такие варианты, как омлет с овощами или творог с зеленью.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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