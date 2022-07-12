Диетолог Гинзбург рассказал об опасных для здоровья диетах

Михаил Гинзбург, врач-диетолог, директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, объяснил, какие диеты могут навредить организму.

Монодиеты и голодание могут быть опасны для сердца, желудка, поджелудочной и других органов, рассказал он в беседе с URA.RU.

«Бывают вредные диеты. Например, когда человек отказывается от остальной еды и использует только один продукт. Чаще всего, независимо от того, какой продукт он выберет, будет вред. Но это будет разный вред. Если человек решит на одной сметане сидеть, поджелудочная железа может среагировать. Если на одних яблоках сидеть, у него желудок среагирует. А при голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы», — сообщил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.