Диетолог Гинзбург рассказал об опасных для здоровья диетах

Короткая ссылка
Михаил Гинзбург, врач-диетолог, директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, объяснил, какие диеты могут навредить организму.
Диетолог Гинзбург рассказал об опасных для здоровья диетах
  • Gettyimages.ru

Монодиеты и голодание могут быть опасны для сердца, желудка, поджелудочной и других органов, рассказал он в беседе с URA.RU.

«Бывают вредные диеты. Например, когда человек отказывается от остальной еды и использует только один продукт. Чаще всего, независимо от того, какой продукт он выберет, будет вред. Но это будет разный вред. Если человек решит на одной сметане сидеть, поджелудочная железа может среагировать. Если на одних яблоках сидеть, у него желудок среагирует. А при голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы», — сообщил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить