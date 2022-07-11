Диетолог Арзуманян поделилась рецептами полезного мороженого

Маргарита Арзуманян, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, рассказала, как в домашних условиях приготовить полезное мороженое.

В беседе с радио Sputnik диетолог отметила, что в покупном десерте слишком много сахара, что крайне вредно для организма.

«Дома мы можем готовить мороженое без сахара. Мы можем добавлять в десерт сладкий банан или измельчённые финики. Они придают сладость, но это другая сладость, с клетчаткой, поэтому она будет полезна для организма. Если мы готовим сорбет, можно также не использовать сахар, то есть это просто измельчённые фрукты и ягоды, в которые мы добавляем немного сливок и (которые. — RT) замораживаем, а потом опять размельчаем в блендере», — добавила Арзуманян.

Кроме того, в мороженое можно добавлять овощи и зелень. Например, пломбир из горошка или томатов с базиликом, по словам диетолога, окажет благотворное влияние на кишечник.

Ранее в разговоре с URA.RU врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой десерт не приведёт к набору лишнего веса.