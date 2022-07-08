Диетолог Дюваль назвала полезный диетический десерт

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой десерт не приведёт к набору лишнего веса.
Диетолог Дюваль назвала полезный диетический десерт
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Одно из самых полезных для сохранения фигуры лакомств — фруктовый лёд, сообщила диетолог в разговоре с URA.RU.

«Особенно если мы приготовим его сами. Если будем покупать в магазине, то многое зависит от производителя, потому что в него тоже могут положить большое количество сахара, различных добавок. Не стоит есть лакомство после двух часов дня. Также, чтобы сохранить свою фигуру, фруктовый лёд нужно есть по одной порции не чаще двух раз в неделю», — отметила она.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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