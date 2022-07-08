Диетолог Гинзбург назвал причины снижения аппетита в жару

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Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему в жару снижается аппетит.
Диетолог Гинзбург назвал причины снижения аппетита в жару
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Снижение аппетита в жаркую погоду связано с механизмом теплообмена в теле человека, объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

«Когда мы съедаем пищу, часть энергии освобождается в виде тепла, и это для нас служит сигналом, что пора прекратить есть. Если температура нашего тела снизилась, это сигнал начать приём пищи, нам нужна энергия. Жара, естественно, влияет на теплообразование у человека — отсюда простой механизм, что в жаркое время мы едим меньше, а в холодное — больше», — объяснил он.

Если жара спала, а аппетит не возвращается, лучше обратиться к врачу, уточнил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.

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