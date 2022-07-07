Врач Соломатина назвала норму употребления шоколада

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Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина порекомендовала употреблять в сутки до четырёх ломтиков натурального шоколада.
Врач Соломатина назвала норму употребления шоколада
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«Небольшой кусочек шоколада рекомендовано есть ежедневно, поскольку он профилактирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, способствует омоложению. Мы говорим о натуральном шоколаде — содержание какао-бобов должно быть не менее 60%», — сказала Соломатина в беседе в URA.RU

Наряду с этим врач напомнила, что шоколад стоит рассасывать, а не грызть. Так в мозг быстрее попадут полезные компоненты.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» главный внештатный специалист — гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва дала советы по питанию для поддержания работы мозга.

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