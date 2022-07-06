Кардиолог Погосова перечислила правила питания для поддержания здоровья сердца

Профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», доктор медицинских наук Нана Погосова рассказала о правилах питания для профилактики проблем с сердцем.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно ограничить потребление насыщенных жиров, прежде всего трансжиров, которых много в различных полуфабрикатах, сообщила она в разговоре с kp.ru.

Нужно выбирать продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, — они есть в растительных маслах. Также, по словам Погосовой, кардиологи рекомендуют пациентам включать в рацион больше рыбы — сельдь, скумбрию, лосося.

Кроме того, необходимо получать достаточное количество клетчатки и белка, как животного (нежирное мясо, птица), так и растительного (чечевица, горох).

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.