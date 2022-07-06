Врач Половодова назвала правила приготовления полезной окрошки

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Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, как приготовить полезную окрошку.
Врач Половодова назвала правила приготовления полезной окрошки
  • Legion-Media

«Есть несколько советов по приготовлению полезной окрошки: не счищайте шкурку с огурцов! В ней содержится большое количество клетчатки, благодаря которой овощ переваривается два часа, что даёт длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает пищеварительный тракт за 20 минут. Кладите как можно больше зелени. Много зелени — много клетчатки и витаминов. Используйте варёное мясо. Я противник колбасы и обработанного мяса, онкогенность этих продуктов доказана. Поэтому просто отварите немного говядины или курятины. И конечно используйте минимум соли для увеличения пользы этого блюда. Можно и вовсе не солить», — посоветовала она в разговоре с URA.RU.

Заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, минеральной водой, таном, или айраном, резюмировала специалист.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

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