Врач Половодова назвала правила приготовления полезной окрошки
- Legion-Media
«Есть несколько советов по приготовлению полезной окрошки: не счищайте шкурку с огурцов! В ней содержится большое количество клетчатки, благодаря которой овощ переваривается два часа, что даёт длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает пищеварительный тракт за 20 минут. Кладите как можно больше зелени. Много зелени — много клетчатки и витаминов. Используйте варёное мясо. Я противник колбасы и обработанного мяса, онкогенность этих продуктов доказана. Поэтому просто отварите немного говядины или курятины. И конечно используйте минимум соли для увеличения пользы этого блюда. Можно и вовсе не солить», — посоветовала она в разговоре с URA.RU.
Заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, минеральной водой, таном, или айраном, резюмировала специалист.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.