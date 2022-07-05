Хирург Бордан рассказала об эффективных методах лечения ожирения

Врач, бариатрический хирург кандидат медицинских наук Наталья Бордан рассказала, почему пациентам, страдающим ожирением, снизить вес самостоятельно крайне сложно.

«Ожирение приводит не только к социальным проблемам (буллингу, сложности в выполнении повседневных действий, таких как поиск одежды, использование транспорта, пребывание в общественных местах и некоторых других), но и к серьёзным проблемам со здоровьем (развитию сахарного диабета второго типа, гипертонии, артрита, апноэ сна и даже некоторых онкологических заболеваний). Исследования показывают, что пациенты с ожирением живут в среднем на 10 лет меньше, чем люди без этого заболевания», — объяснила Бордан в разговоре с «Известиями».

Как уточнила врач, наиболее эффективным методом лечения ожирения на сегодняшний день является бариатрическая операция.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.