Врач Иванов перечислил продукты-источники омега кислот

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Заведующий Первым кардиологическим отделением столичного госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов назвал продукты, насыщенные кислотами омега 3-6-9.
Врач Иванов перечислил продукты-источники омега кислот
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В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист отметил, что полиненасыщенные жирные кислоты полезны для организма.

В первую очередь, они содержатся в жирной рыбе (лосось), орехах, авокадо, оливковом, льняном и кедровом маслах.

Наряду с этим Иванов перечислил продукты, которые стоит исключить из меню при повышенном холестерине. В этом отношении вредны майонез, жирное мясо, колбасы, сосиски и сардельки.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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