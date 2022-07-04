Врач Иванов перечислил продукты-источники омега кислот

Заведующий Первым кардиологическим отделением столичного госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов назвал продукты, насыщенные кислотами омега 3-6-9.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист отметил, что полиненасыщенные жирные кислоты полезны для организма.

В первую очередь, они содержатся в жирной рыбе (лосось), орехах, авокадо, оливковом, льняном и кедровом маслах.

Наряду с этим Иванов перечислил продукты, которые стоит исключить из меню при повышенном холестерине. В этом отношении вредны майонез, жирное мясо, колбасы, сосиски и сардельки.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.