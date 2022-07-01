Диетолог Филиппова рассказала, кому противопоказана окрошка

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Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, кому противопоказана окрошка.
Диетолог Филиппова рассказала, кому противопоказана окрошка
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В беседе с Пятым каналом она заявила, что прежде всего нужно обратить внимание на ингредиенты — сырые и отварные овощи, свежую зелень, колбасу, куриные яйца.

«На данные компоненты может быть непереносимость, аллергическая либо индивидуальная реакция», — пояснила Филиппова.

Как отметила эксперт, также употребление перечисленных продуктов стоит исключить тем, у кого обострились какие-либо заболевания ЖКТ.

«Плюс окрошки заключается в том, что все компоненты, все ингредиенты и даже ту же заправку можно заменять, какие-то продукты убирать, тем самым подбирая под свои вкусовые предпочтения и особенности организма», — добавила Филиппова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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