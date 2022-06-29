Гастроэнтеролог Есакова рассказала о вреде красных яблок для некоторых групп людей

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Старший медицинский консультант «Теледоктор24» Екатерина Есакова рассказала, что красные яблоки не рекомендуется употреблять аллергикам и людям, страдающим сахарным диабетом.
Гастроэнтеролог Есакова рассказала о вреде красных яблок для некоторых групп людей
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В беседе с «Газетой.Ru» врач предупредила, что красные яблоки могут вызвать аллергическую реакцию.

«Чем ярче цвет яблока, тем больше вероятность аллергической реакции на него. Дело в том, что красный пигмент чаще способен к аллергизации организма», — объяснила эксперт.

Кроме того, Есакова порекомендовала не злоупотреблять красными яблоками людям, страдающим сахарным диабетом.

«Как правило, красные яблоки более сладкие, и, как следствие, более энергоёмкие. Повышенное содержание сахара опасно при проблемах с зубной эмалью и диабетикам», — отметила врач.

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