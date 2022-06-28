Специалист в сфере страхования Тырин рассказал о возмещении ущерба при поломке техники на отдыхе

Директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин порекомендовал застраховать технику перед поездкой на отдых, чтобы в случае её поломки или потери возместить ущерб.

«Если говорить про все случаи, кроме кражи, то страховой компании важно установить, что техника или вещь пришла в негодность под влиянием внешних факторов. Это может быть попадание воды, падение, повреждения, например, во время перевозки имущества в багаже», — сказал «Известиям» Тырин.

При этом, по его словам, страховыми не будут считаться случаи, когда, например, человек забыл на пляже сумку с техникой или потерял её во время купания в водоёме.

При подаче заявления на страховую выплату нужно описать, как была повреждена техника, приложить чек о покупке и фото имущества.

Если речь идёт о краже, то требуется приложить копию заявления, поданного в правоохранительные органы.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства региона сообщило, что на 104 пляжа Московской области завезли белый песок.