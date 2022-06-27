Вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию Федун оставляет пост

Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун покидает должность вице-президента компании по стратегическому развитию.

Как говорится в пресс-релизе компании, решение было принято «в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами».

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьёв отметил, что Федун —​ ключевой человек в истории ЛУКОЙЛа и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку ЛУКОЙЛом доли в 99,9% в дочернем предприятии Shell в России, но с рядом предписаний.

В начале июня стало известно, что Аркадий Волож, которого власти ЕС включили в санкционный список, покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс».