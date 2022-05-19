ФАС одобрила покупку ЛУКОЙЛом российской «дочки» компании Shell

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку ЛУКОЙЛом доли в 99,9% в дочернем предприятии Shell в России, но с рядом предписаний.
ФАС одобрила покупку ЛУКОЙЛом российской «дочки» компании Shell
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«Планируемая к приобретению доля составляет 99,9%. Одним из требований предписания антимонопольного ведомства является регулярная реализация нефтепродуктов на бирже», — говорится в заявлении службы.

Отмечается, что также ЛУКОЙЛ не должен осуществлять приобретение нефтепродуктов на бирже в основную сессию торгов. 

Подчёркивается, что требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что ЛУКОЙЛ покупает «дочку» Shell в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов.

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