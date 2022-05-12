ЛУКОЙЛ купил владеющую АЗС в России дочку Shell

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ЛУКОЙЛ покупает дочку Shell в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов.
ЛУКОЙЛ купил владеющую АЗС в России дочку Shell
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Об этом говорится в заявлении на сайте Shell.

Уточняется, что в рамках соответствующего соглашения будет куплена ООО «Шелл Нефть».

Отмечается, что в сделку входят 411 АЗС, расположенных в основном в Центральном и Северо-Западном регионах России, а также Торжокский завод по производству смазочных материалов.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала англо-нидерландская компания Shell потеряла $3,9 млрд в связи с уходом из России.

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