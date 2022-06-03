Аркадий Волож покидает совет директоров и пост гендиректора группы компаний «Яндекса»

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Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса».
Аркадий Волож покидает совет директоров и пост гендиректора группы компаний «Яндекса»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте компании.

«Яндекс» объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V., то есть не является контролирующим акционером.

Ранее ЕС включил Воложа в санкционный список.

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