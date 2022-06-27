Глава Минобрнауки: к осени будет представлен комплекс мер по системе высшего образования
- РИА Новости
«Сейчас мы с коллегами из профильного комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. — RT) проработаем, обобщим и уже осенью выйдем с комплексом соответствующих мер», — цитирует его ТАСС.
Он также сообщил, что отказ России от болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах.
В конце мая в Минобрнауки заявили о планах отказаться от Болонского процесса.
Фальков заявил, что к болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу.
Инициативу министра образования и науки России поддержали в Государственной думе, Следственном комитете, сенаторы Совета Федерации и ряд других ведомств и должностных лиц.