Глава Минобрнауки: к осени будет представлен комплекс мер по системе высшего образования

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Комплекс мер, направленных на создание новой системы высшего образования в России, которая должна сменить болонскую, будет представлен осенью. Об этом заявил глава российского Минобрнауки Валерий Фальков по итогам парламентских слушаний «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации».
Глава Минобрнауки: к осени будет представлен комплекс мер по системе высшего образования
  • РИА Новости

«Сейчас мы с коллегами из профильного комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. — RT) проработаем, обобщим и уже осенью выйдем с комплексом соответствующих мер», — цитирует его ТАСС.

Он также сообщил, что отказ России от болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах.

В конце мая в Минобрнауки заявили о планах отказаться от Болонского процесса.

Фальков заявил, что к болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу.

Инициативу министра образования и науки России поддержали в Государственной думеСледственном комитетесенаторы Совета Федерации и ряд других ведомств и должностных лиц. 

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