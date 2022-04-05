Сенатор Гумерова оценила идею вернуть традиционную систему высшего образования в России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение вернуть традиционную систему высшего образования в России.
Сенатор Гумерова оценила идею вернуть традиционную систему высшего образования в России
  • Gettyimages.ru

Сенатор отметила, что, например, для горных инженеров система бакалавриата и магистратуры явно неподходящая.

«Не успевают подготовить специалистов. Такие предложения в нашем комитете обсуждены, даже сформулированы в инициативу, мы её будет даже дальше обсуждать с профильными ведомствами, экспертами. Мы считаем, что есть рациональное зерно в этом. Сейчас нам нужно стремительно трансформировать экономику... Технические специальности будут очень востребованы», — пояснила Гумерова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России.

Как пояснил парламентарий, в последнее время в стране разгорается дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.

Также, по его мнению, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить