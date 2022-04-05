Сенатор Гумерова оценила идею вернуть традиционную систему высшего образования в России

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение вернуть традиционную систему высшего образования в России.

Сенатор отметила, что, например, для горных инженеров система бакалавриата и магистратуры явно неподходящая.

«Не успевают подготовить специалистов. Такие предложения в нашем комитете обсуждены, даже сформулированы в инициативу, мы её будет даже дальше обсуждать с профильными ведомствами, экспертами. Мы считаем, что есть рациональное зерно в этом. Сейчас нам нужно стремительно трансформировать экономику... Технические специальности будут очень востребованы», — пояснила Гумерова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России.

Как пояснил парламентарий, в последнее время в стране разгорается дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы образования, которая предполагает двухступенчатую систему преподавания — бакалавриат и магистратуру.

Также, по его мнению, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.