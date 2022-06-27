Фальков заявил, что отказ от болонской системы не отразится на признании дипломов России

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Отказ России от болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на парламентских слушаниях «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации».
Фальков заявил, что отказ от болонской системы не отразится на признании дипломов России
  • РИА Новости

Как рассказал Фальков, существует мнение, что если Россия будет корректировать болонскую систему на своей территории или высказываться о её достоинствах и недостатках, то это поставит под сомнение признание отечественных дипломов за рубежом.

«Никакого отношения к признанию на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет», — цитирует его ТАСС.

В конце мая в Минобрнауки заявили о планах отказаться от Болонского процесса.

Фальков заявил, что к болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу.

Инициативу министра образования и науки России поддержали в Государственной думеСледственном комитетесенаторы Совета Федерации и ряд других ведомств и должностных лиц. 

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