Фальков заявил, что отказ от болонской системы не отразится на признании дипломов России
- РИА Новости
Как рассказал Фальков, существует мнение, что если Россия будет корректировать болонскую систему на своей территории или высказываться о её достоинствах и недостатках, то это поставит под сомнение признание отечественных дипломов за рубежом.
«Никакого отношения к признанию на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет», — цитирует его ТАСС.
В конце мая в Минобрнауки заявили о планах отказаться от Болонского процесса.
Фальков заявил, что к болонской системе образования в России надо относиться как к прожитому этапу.
Инициативу министра образования и науки России поддержали в Государственной думе, Следственном комитете, сенаторы Совета Федерации и ряд других ведомств и должностных лиц.