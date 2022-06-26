Диетолог Соломатина рассказала о полезных летних супах

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о полезных летних супах.

По словам специалиста, в летних супах много витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, которые помогают организму в борьбе с солнечным излучением.

«В жару подойдёт ботвинник, свекольник. Кроме того, свёкла — профилактическое средство от повышения давления, поскольку в ней содержатся минеральные соли, калий и магний», — рассказала диетолог.

При этом эксперт отметила, что в холодных супах можно использовать молодую крапиву, но специалист предупредила, что её переизбыток может сгущать кровь.

Также, по словам Соломатиной, можно готовить супы из щавеля и ревеня, но не стоит забывать, что щавель можно употреблять в небольших количествах, если у человека есть склонность к подагре и образованию камней в почках.

«Окрошку можно сделать не с картофелем, а с топинамбуром, который понижает уровень глюкозы в крови. Можно приготовить на квасе, кефире или любом кисломолочном напитке», — заявила врач.

Кроме того, собеседница RT объяснила, что супы не нужно есть ледяными, поскольку холодные продукты не усваиваются организмом, блюдо должно быть комнатной температуры.

Соломатина добавила, что летом многие ставят себе цель — снизить вес, в этой ситуации тоже полезны летние супы, поскольку они создают чувство сытости, но при этом не ведут к набору лишнего веса.

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