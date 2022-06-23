Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) уплатит штраф в размере 5,3 млрд рублей за разлив нефти в Чёрном море, который произошёл летом 2021 года. Вместе с тем КТК планирует продолжать отстаивать свою позицию в правовом поле.

«Каспийский трубопроводный консорциум, являясь законопослушной компанией, исполнит решение суда и осуществит оплату штрафа в установленные законом сроки. В дальнейшем КТК планирует отстаивать свою позицию по предмету арбитража в правовом поле», — сказали в компании.

23 июня арбитражный суд апелляционной инстанции в Ростове-на-Дону оставил в силе решение суда о взыскании с КТК 5,3 млрд рублей ущерба за разлив нефти под Новороссийском.

Инцидент имел место 7 августа 2021 года, произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.