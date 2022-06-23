КТК уплатит штраф в размере 5,3 млрд рублей за разлив нефти в Чёрном море
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«Каспийский трубопроводный консорциум, являясь законопослушной компанией, исполнит решение суда и осуществит оплату штрафа в установленные законом сроки. В дальнейшем КТК планирует отстаивать свою позицию по предмету арбитража в правовом поле», — сказали в компании.
23 июня арбитражный суд апелляционной инстанции в Ростове-на-Дону оставил в силе решение суда о взыскании с КТК 5,3 млрд рублей ущерба за разлив нефти под Новороссийском.
Инцидент имел место 7 августа 2021 года, произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.
Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.
По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.