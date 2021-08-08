За пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл разлив нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

«При погрузке с греческого танкера Minerva Symphony произошёл разлив нефти. Количество пока неизвестно», — говорится в сообщении ведомства.

Владелец Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) создал оперштаб и привлёк профподразделения для устранения последствий разлива нефти. Терминал находится в пяти километрах от берега.

В мае специалисты Росприроднадзора снова зафиксировали масляное пятно в Чёрном море недалеко от Туапсе.