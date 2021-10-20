Росприроднадзор: ущерб от разлива нефти у Новороссийска составил почти 4,5 млрд рублей

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Сумма ущерба природе из-за разлива нефтепродуктов в Чёрном море около Новороссийска на терминале компании КТК, который произошёл 7 августа, составила 4,48 млрд рублей. Об этом сообщил Росприроднадзор.
Росприроднадзор: ущерб от разлива нефти у Новороссийска составил почти 4,5 млрд рублей
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Федеральная служба по надзору в сфере природопользования посчитала ущерб от последствий разлива нефти в акватории Чёрного моря в Новороссийске. Он составил 4 482 397 831 рубль», — говорится в сообщении ведомства.

7 августа за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

В пресс-службе КТК рассказали, что причиной выхода нефти при погрузке танкера стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

Вместе с тем греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером, заявила, что судно не причастно к утечке нефти.

Генпрокуратура взяла на контроль дело о разливе.

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