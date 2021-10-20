Росприроднадзор: ущерб от разлива нефти у Новороссийска составил почти 4,5 млрд рублей
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- РИА Новости
«Федеральная служба по надзору в сфере природопользования посчитала ущерб от последствий разлива нефти в акватории Чёрного моря в Новороссийске. Он составил 4 482 397 831 рубль», — говорится в сообщении ведомства.
7 августа за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.
В пресс-службе КТК рассказали, что причиной выхода нефти при погрузке танкера стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.
Вместе с тем греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером, заявила, что судно не причастно к утечке нефти.
Генпрокуратура взяла на контроль дело о разливе.