Греческая компания заявила о непричастности Minerva Symphony к утечке нефти

Греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером Minerva Symphony, считает, что судно непричастно к утечке нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Не танкер был причиной утечки нефти. Она произошла из терминала», — приводит ТАСС сообщение представителя греческой компании.

По его словам, это подтверждается тем фактом, что танкеру было разрешено убыть в пункт назначения.

Ранее в пресс-службе КТК рассказали, что причиной выхода нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.