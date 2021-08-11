Греческая компания заявила о непричастности Minerva Symphony к утечке нефти

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Греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером Minerva Symphony, считает, что судно непричастно к утечке нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Греческая компания заявила о непричастности Minerva Symphony к утечке нефти
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Не танкер был причиной утечки нефти. Она произошла из терминала», — приводит ТАСС сообщение представителя греческой компании.

По его словам, это подтверждается тем фактом, что танкеру было разрешено убыть в пункт назначения.

Ранее в пресс-службе КТК рассказали, что причиной выхода нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

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