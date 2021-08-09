В Новороссийске назвали причину разлива нефти в порту

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Причиной выхода нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.
В Новороссийске назвали причину разлива нефти в порту
  • РИА Новости

«7 августа 2021 года в 16:49 мск на Морском терминале КТК в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony(греческий флаг, порт прописки Пирей) произошёл выход нефти», — приводит ТАСС сообщение.

Площадь разлива составила около 200 кв. м, а объём разлившейся нефти — примерно 12 кубометров. 

Как отмечается, причиной инцидента послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ.

Ранее сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

Специалисты смогли локализовать место разлива нефтяных продуктов в порту Новороссийска.

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