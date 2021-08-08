Специалисты локализовали место разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска

Короткая ссылка
Специалисты смогли локализовать место разлива нефтяных продуктов в порту Новороссийска.
Специалисты локализовали место разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

«Место разлива нефтепродуктов локализовано», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по факту разлива нефти проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить