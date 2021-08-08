Специалисты локализовали место разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска

Специалисты смогли локализовать место разлива нефтяных продуктов в порту Новороссийска.

Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

«Место разлива нефтепродуктов локализовано», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по факту разлива нефти проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.