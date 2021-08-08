Специалисты локализовали место разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска
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Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
«Место разлива нефтепродуктов локализовано», — говорится в заявлении.
Отмечается, что по факту разлива нефти проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
Ранее сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.