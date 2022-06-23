Суд отклонил апелляцию КТК на решение по ущербу от разлива нефти у Новороссийска

Арбитражный суд апелляционной инстанции в Ростове-на-Дону оставил в силе решение суда о взыскании с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 5,3 млрд рублей ущерба за разлив нефти под Новороссийском в августе 2021 года.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в картотеке арбитражных дел. 7 августа 2021 года за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.