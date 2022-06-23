Суд отклонил апелляцию КТК на решение по ущербу от разлива нефти у Новороссийска
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в картотеке арбитражных дел.
7 августа 2021 года за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.
По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.