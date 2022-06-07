Суд 23 июня рассмотрит апелляцию КТК на решение по ущербу от разлива нефти у Новороссийска

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Арбитражный апелляционный суд принял к производству рассмотрение жалобы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на решение о взыскании 5,3 млрд рублей ущерба за разлив нефти под Новороссийском в 2021 году.
Суд 23 июня рассмотрит апелляцию КТК на решение по ущербу от разлива нефти у Новороссийска
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом информирует ТАСС.

Заседание назначено на 23 июня.

7 августа 2021 года за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.

КТК не согласился с такой оценкой и заявил о намерении обжаловать её в суде.

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