Суд 23 июня рассмотрит апелляцию КТК на решение по ущербу от разлива нефти у Новороссийска
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Об этом информирует ТАСС.
Заседание назначено на 23 июня.
7 августа 2021 года за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.
По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.
КТК не согласился с такой оценкой и заявил о намерении обжаловать её в суде.